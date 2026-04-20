В Англії планують на законодавчому рівні заборонити використання мобільних телефонів у школах

В Англії планують закріпити на рівні закону заборону на використання мобільних телефонів у школах. Про це заявило Міністерство освіти, повідомляє Sky News.

У відомстві зазначили, що мають намір внести відповідні зміни до законопроєкту «Про добробут дітей та школи», щоб надати чинним правилам обов’язкової юридичної сили.

Наразі міністерство лише рекомендує навчальним закладам забороняти використання мобільних телефонів, однак директори шкіл можуть не дотримуватися цих рекомендацій, якщо не погоджуються з ними.

У Міністерстві освіти підкреслили, що більшість шкіл уже фактично запровадили такі обмеження.

«Ми завжди чітко заявляли, що мобільним телефонам немає місця в школах, і більшість шкіл уже забороняє їх використання. Ця поправка надає чинності існуючим рекомендаціям, надаючи юридичну силу тому, що школи вже роблять на практиці», — заявив представник Міністерства освіти.

Після ухвалення змін заборона використання мобільних телефонів у школах стане обов’язковою нормою на законодавчому рівні.

