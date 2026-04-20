В Англии планируют на законодательном уровне запретить использование мобильных телефонов в школах

21:20, 20 апреля 2026
Министерство образования намерено придать действующим рекомендациям юридическую силу посредством поправок к законопроекту о благополучии детей и школ.
В Англии планируют на законодательном уровне запретить использование мобильных телефонов в школах
В Англии планируют закрепить на уровне закона запрет на использование мобильных телефонов в школах. Об этом заявило Министерство образования, сообщает Sky News.

В ведомстве отметили, что намерены внести соответствующие изменения в законопроект «О благополучии детей и школ», чтобы придать действующим правилам обязательную юридическую силу.

В настоящее время министерство лишь рекомендует учебным заведениям запрещать использование мобильных телефонов, однако директора школ могут не следовать этим рекомендациям, если не согласны с ними.

В Министерстве образования подчеркнули, что большинство школ уже фактически ввели такие ограничения.

«Мы всегда четко заявляли, что мобильным телефонам нет места в школах, и большинство школ уже запрещает их использование. Эта поправка придает силу существующим рекомендациям, придавая юридическую силу тому, что школы уже делают на практике», — заявил представитель Министерства образования.

После принятия изменений запрет на использование мобильных телефонов в школах станет обязательной нормой на законодательном уровне.

