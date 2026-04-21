У Лондоні судять чоловіка, який застрелив двоюрідного брата та намагався вбити іншого родича після сварки на поминках

11:11, 21 квітня 2026
За даними слідства, 29-річний чоловік вистрілив в око двоюрідному брату, а потім – іншому брату у голову та руку.
У Лондоні розглядають справу 29-річного чоловіка, якого звинувачують у вбивстві двоюрідного брата та замаху на вбивство іншого родича після конфлікту під час сімейних поминок. Про це повідомляє Sky News.

Суть обвинувачень

29-річного Джамеля Джозефа звинувачують у вбивстві 30-річного Джордана Родні після сварки на сімейному заході в районі Хаммерсміт на заході Лондона.

У суді повідомили, що чоловік нібито спочатку вистрілив своєму двоюрідному брату в око, а потім відкрив вогонь у бік його брата Омара Джозефа, поранивши його в голову та руку.

Жертви та наслідки

Джордан Родні був доставлений до лікарні живим, однак наступного дня помер від отриманих поранень.

Омар Джозеф отримав травми ока та перелом руки. Під час операції медики також витягли кулю з його руки.

Події перед стріляниною

За матеріалами суду, інцидент стався після попереднього конфлікту на поминальній церемонії за померлим родичем 11 червня 2025 року.

Свідчення вказують, що між чоловіками раніше того ж вечора вже виникла суперечка біля скверу в Клакстон-Гроув. На слуханні зазначалося, що ситуація була емоційною, а присутні неодноразово просили заспокоїтися.

Записи з камери дверного дзвінка зафіксували розмову між учасниками конфлікту, а також момент пострілів і від’їзд мотоцикла з місця події близько 23:15.

Докази та перебіг розслідування

Прокурор у суді заявив, що Джордан Родні був поранений з близької відстані.

Також у матеріалах справи зазначається, що мотоцикл, на якому, за версією обвинувачення, пересувався Джозеф, зафіксували камери відеоспостереження біля його житла в Ілінгу.

Після інциденту почалося переслідування поліцією. Під час погоні автомобіль підсудного зіткнувся з кількома транспортними засобами — загалом було пошкоджено близько 20 авто. Згодом машина зупинилася після лобового зіткнення, а чоловік утік пішки, але був затриманий у саду на Толсон-роуд.

Поруч знайшли чорну сумку з обрізом рушниці. Експертиза також виявила ДНК-профіль на зброї, який, за даними слідства, збігається з профілем обвинуваченого.

Позиція обвинуваченого

У суді також повідомили, що раніше Джамелю Джозефу діагностували параноїдну шизофренію, йому призначали лікування.

Обвинувачений не визнає провину та заперечує звинувачення у вбивстві, замаху на вбивство, незаконному зберіганні вогнепальної зброї та небезпечному водінні.

Судовий розгляд справи триває.

суд вбивство зброя Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Апеляційний суд скасував відмову міграційної служби і зобов’язав надати додатковий захист громадянину РФ, який донатив на ЗСУ

Апеляційний суд скасував повторну відмову міграційної служби та зобов’язав надати додатковий захист громадянину РФ з урахуванням ризиків переслідування.

КАС ВС підтвердив незаконність звільнення працівника БЕБ у зв’язку з незадовільним результатом випробування

КАС ВС зробив висновок, що невідповідність займаній посаді має бути не просто суб'єктивним рішенням керівника, а документально підтвердженим фактом.

Конфіскація за репост: Telegram-канал став юридичною підставою для стягнення активів у дохід держави

Вищий антикорупційний суд підтвердив, що Telegram-канал — це не просто приватний блог, а повноцінний інструмент інформаційної агресії.

Шахрайство через «OLX» не скасовує кредит: позиція Верховного Суду щодо підпису одноразовим ідентифікатором

ВС підтвердив, що кредитний договір, підписаний смс-кодом, є дійсним, а недоведене шахрайство не є підставою для його скасування.

Зброя для цивільних: де закінчується право на захист і починається кримінальна відповідальність

Відсутність законодавчого регулювання обігу зброї створює ситуацію, де будь-який засіб захисту ставить власника під підозру.

Судово-юридична газета

