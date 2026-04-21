В Лондоне судят мужчину, который застрелил двоюродного брата и пытался убить другого родственника после ссоры на поминках

По данным следствия, 29-летний мужчина выстрелил в глаз двоюродному брату, а затем — другому брату в голову и руку.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Лондоне рассматривается дело 29-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве двоюродного брата и покушении на убийство другого родственника после конфликта во время семейной поминальной церемонии. Об этом сообщает Sky News.

Суть обвинений

29-летнего Джамеля Джозефа обвиняют в убийстве 30-летнего Джордана Родни после ссоры на семейном мероприятии в районе Хаммерсмит на западе Лондона.

В суде сообщили, что мужчина якобы сначала выстрелил своему двоюродному брату в глаз, а затем открыл огонь в сторону его брата Омара Джозефа, ранив его в голову и руку.

Жертвы и последствия

Джордан Родни был доставлен в больницу живым, однако на следующий день скончался от полученных ранений.

Омар Джозеф получил травмы глаза и перелом руки. Во время операции медики также извлекли пулю из его руки.

События перед стрельбой

По материалам суда, инцидент произошел после предшествующего конфликта на поминальной церемонии по умершему родственнику 11 июня 2025 года.

Показания свидетелей указывают, что между мужчинами ранее тем же вечером уже возник спор возле сквера в Клакстон-Гроув. На слушании отмечалось, что ситуация была эмоциональной, а присутствующие неоднократно просили успокоиться.

Записи с камеры дверного звонка зафиксировали разговор между участниками конфликта, а также момент выстрелов и уезд мотоцикла с места происшествия около 23:15.

Доказательства и ход расследования

Прокурор в суде заявил, что Джордан Родни был ранен с близкого расстояния.

Также в материалах дела отмечается, что мотоцикл, на котором, по версии обвинения, передвигался Джозеф, зафиксировали камеры видеонаблюдения возле его дома в Илинге.

После инцидента началась погоня полиции. Во время погони автомобиль подсудимого столкнулся с несколькими транспортными средствами — всего было повреждено около 20 машин. Впоследствии машина остановилась после лобового столкновения, а мужчина сбежал пешком, но был задержан в саду на Толсон-роуд.

Рядом нашли черную сумку с обрезом ружья. Экспертиза также обнаружила ДНК-профиль на оружии, который, по данным следствия, совпадает с профилем обвиняемого.

Позиция обвиняемого

В суде также сообщили, что ранее у Джамеля Джозефа диагностировали параноидальную шизофрению, ему назначали лечение.

Обвиняемый не признает вину и отрицает обвинения в убийстве, покушении на убийство, незаконном хранении огнестрельного оружия и опасном вождении.

Судебное разбирательство по делу продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.