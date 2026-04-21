  У світі

Тім Кук залишає посаду гендиректора Apple, його замінить Джон Тернус

08:14, 21 квітня 2026
Джон Тернус стане новим генеральним директором Apple з 1 вересня 2026 року.
Фото: Getty Images
Компанія Apple повідомила про зміну генерального директора. Джон Тернус змінить Тіма Кука на посаді CEO з 1 вересня 2026 року, пише CNBC.

Джон Тернус обіймав посаду старшого віцепрезидента з інженерії апаратного забезпечення Apple. Він відповідав за розробку ключових продуктів, зокрема лінійок iPhone, Mac, iPad та AirPods.

Після вступу на посаду CEO він також увійде до ради директорів компанії.

Тім Кук залишатиметься генеральним директором до кінця літа, щоб забезпечити плавну передачу справ.

Після цього він стане виконавчим головою ради директорів. Нинішній невиконавчий голова Артур Левінсон стане провідним незалежним директором.

«Це була найбільша честь у моєму житті - бути генеральним директором Apple», - сказав Кук.

За час керівництва Кука ринкова капіталізація Apple зросла приблизно у 24 рази - до 4 трлн доларів.

США Apple

