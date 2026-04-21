  1. В мире

Тим Кук покидает пост гендиректора Apple, его заменит Джон Тернус

08:14, 21 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Джон Тернус станет новым генеральным директором Apple с 1 сентября 2026 года.
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Apple сообщила о смене генерального директора. Джон Тернус сменит Тима Кука на посту CEO с 1 сентября 2026 года, пишет CNBC.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Джон Тернус занимал должность старшего вице-президента по инженерии аппаратного обеспечения Apple. Он отвечал за разработку ключевых продуктов, в частности линеек iPhone, Mac, iPad и AirPods.

После вступления в должность CEO он также войдет в совет директоров компании.

Тим Кук будет оставаться генеральным директором до конца лета, чтобы обеспечить плавную передачу дел.

После этого он станет исполнительным председателем совета директоров. Нынешний неисполнительный председатель Артур Левинсон станет ведущим независимым директором.

«Это была величайшая честь в моей жизни — быть генеральным директором Apple», — сказал Кук.

За время руководства Кука рыночная капитализация Apple выросла примерно в 24 раза — до 4 трлн долларов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Apple

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]