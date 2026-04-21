Тим Кук покидает пост гендиректора Apple, его заменит Джон Тернус

Джон Тернус станет новым генеральным директором Apple с 1 сентября 2026 года.

Компания Apple сообщила о смене генерального директора. Джон Тернус сменит Тима Кука на посту CEO с 1 сентября 2026 года, пишет CNBC.

Джон Тернус занимал должность старшего вице-президента по инженерии аппаратного обеспечения Apple. Он отвечал за разработку ключевых продуктов, в частности линеек iPhone, Mac, iPad и AirPods.

После вступления в должность CEO он также войдет в совет директоров компании.

Тим Кук будет оставаться генеральным директором до конца лета, чтобы обеспечить плавную передачу дел.

После этого он станет исполнительным председателем совета директоров. Нынешний неисполнительный председатель Артур Левинсон станет ведущим независимым директором.

«Это была величайшая честь в моей жизни — быть генеральным директором Apple», — сказал Кук.

За время руководства Кука рыночная капитализация Apple выросла примерно в 24 раза — до 4 трлн долларов.

