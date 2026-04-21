У Німеччині пропонують підвищити граничний вік резервістів до 70 років

14:04, 21 квітня 2026
Ініціатива передбачає залучення старшого покоління до служби на тлі нестачі молодих кадрів і планів розширення армії до 2035 року.
У Німеччині пропонують підвищити граничний вік для служби в резерві з 65 до 70 років, щоб посилити обороноздатність країни. Про це заявив президент Асоціації резервістів Бастіан Ернст, пише Spiegel.

За його словами, люди довше зберігають фізичну активність і можуть залишатися корисними для армії. Він наголосив, що за умов нестачі молодих кадрів важливо залучати до служби старше покоління з життєвим і професійним досвідом.

«Ми не повинні втрачати цей ресурс. Якщо говоримо про брак молоді, варто звернути увагу і на інший кінець вікової піраміди», – зазначив Ернст.

Ініціатива узгоджується з планами Міністерства оборони Німеччини збільшити чисельність армії до 260 тисяч військових і 200 тисяч резервістів до 2035 року.

Міністр оборони Борис Пісторіус має представити військову стратегію та новий профіль можливостей Бундесверу. У першій частині документа йдеться про підходи Німеччини до реагування на загрози.

Наразі резервісти в Німеччині не зобов’язані брати участь у військових навчаннях — для цього потрібна їхня згода та згода роботодавця. Такий принцип добровільної участі вже тривалий час зазнає критики.

