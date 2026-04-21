В Германии предлагают повысить предельный возраст резервистов до 70 лет

Инициатива предусматривает привлечение старшего поколения к службе на фоне нехватки молодых кадров и планов по расширению армии к 2035 году.

В Германии предлагают повысить предельный возраст для службы в резерве с 65 до 70 лет, чтобы укрепить обороноспособность страны. Об этом заявил президент Ассоциации резервистов Бастиан Эрнст, пишет Spiegel.

По его словам, люди дольше сохраняют физическую активность и могут оставаться полезными для армии. Он подчеркнул, что в условиях нехватки молодых кадров важно привлекать к службе старшее поколение с жизненным и профессиональным опытом.

«Мы не должны терять этот ресурс. Если говорим о нехватке молодежи, стоит обратить внимание и на другой конец возрастной пирамиды», — отметил Эрнст.

Инициатива согласуется с планами Министерства обороны Германии увеличить численность армии до 260 тысяч военных и 200 тысяч резервистов к 2035 году.

Министр обороны Борис Писториус должен представить военную стратегию и новый профиль возможностей Бундесвера. В первой части документа речь идет о подходах Германии к реагированию на угрозы.

В настоящее время резервисты в Германии не обязаны участвовать в военных учениях — для этого требуется их согласие и согласие работодателя. Такой принцип добровольного участия уже давно подвергается критике.

