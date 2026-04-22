У США суд прийняв рішення щодо спору про Десять заповідей у школах

Апеляційний суд США підтримав закон Техасу про розміщення Десяти заповідей у класах, попри критику щодо порушення принципу відокремлення церкви від держави.

Техас може вимагати розміщення Десяти заповідей у державних школах — таке рішення 21 квітня ухвалив апеляційний суд США, що стало перемогою для консерваторів, які давно прагнули посилити роль релігії в освітньому процесі, пише Huffpost.

Опоненти заявляли, що розміщення Десяти заповідей у класах є формою нав’язування релігії учням та державної релігійної індоктринації. Однак суд у Новому Орлеані відхилив ці аргументи, зазначивши, що така вимога не порушує прав батьків і учнів.

«Жодну дитину не змушують декламувати заповіді, вірити в них або визнавати їх божественне походження», — йдеться у рішенні суду.

Американський союз громадянських свобод (ACLU) та інші організації, які оскаржували закон Техасу від імені батьків, заявили, що планують звернутися до Верховного суду США.

«Перша поправка гарантує відокремлення церкви від держави та свободу сімей самостійно вирішувати, як, коли і чи надавати своїм дітям релігійну освіту. Це рішення порушує ці права», — йдеться у їхній заяві.

Цей закон є частиною ширшої боротьби навколо ролі релігії в освіті Техасу. У 2024 році штат схвалив факультативну програму навчання з елементами Біблії для початкових класів, а пропозиція, винесена на голосування в червні, передбачає включення біблійних історій до обов’язкових списків читання.

Рішення апеляційного суду скасувало попередню ухвалу федерального суду нижчої інстанції, який заборонив приблизно десятку шкільних округів, зокрема найбільших у штаті, розміщувати такі плакати. Закон, підписаний губернатором Техасу Грегом Ебботтом, набрав чинності у вересні та став найбільшою в країні спробою впровадити розміщення Десяти заповідей у школах.

Генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон назвав рішення «великою перемогою для Техасу та наших моральних цінностей».

«Десять заповідей мали глибокий вплив на нашу країну, і важливо, щоб учні вивчали їх щодня», — зазначив він.

Рішення було ухвалене після розгляду справ у січні — як щодо Техасу, так і подібної справи в Луїзіані. У лютому суд дозволив Луїзіані застосовувати аналогічний закон. Генеральна прокурорка штату Луїзіана Ліз Меррілл заявила, що суд фактично підтримав їхню правову позицію. Подібний закон нещодавно підписала й губернаторка Алабами Кей Айві.

Суддя Стівен А. Гігінсон у своїй окремій думці зазначив, що автори Конституції прагнули відокремлення церкви від держави, щоб запобігти нав’язуванню релігії через політичну владу. «Однак Техас, як і Луїзіана, намагається зробити саме це, вимагаючи розміщення обраного політично релігійного тексту в кожному класі державної школи», — написав він.

Закон передбачає, що плакати мають бути розміщені «на видному місці», а текст — такого розміру та шрифту, щоб його можна було прочитати з будь-якої точки класу. Розміри плакатів мають становити 40 на 50 сантиметрів.

