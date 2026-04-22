В США суд принял решение по спору о Десяти заповедях в школах

Апелляционный суд США поддержал закон Техаса о размещении Десяти заповедей в классах, несмотря на критику относительно нарушения принципа отделения церкви от государства.

Техас может требовать размещения Десяти заповедей в государственных школах — такое решение 21 апреля принял апелляционный суд США, что стало победой для консерваторов, которые давно стремились усилить роль религии в образовательном процессе, пишет Huffpost.

Оппоненты заявляли, что размещение Десяти заповедей в классах является формой навязывания религии учащимся и государственной религиозной индоктринации. Однако суд в Новом Орлеане отклонил эти аргументы, отметив, что такое требование не нарушает прав родителей и учеников.

«Ни одного ребенка не заставляют декламировать заповеди, верить в них или признавать их божественное происхождение», — говорится в решении суда.

Американский союз гражданских свобод (ACLU) и другие организации, которые оспаривали закон Техаса от имени родителей, заявили, что планируют обратиться в Верховный суд США.

«Первая поправка гарантирует отделение церкви от государства и свободу семей самостоятельно решать, как, когда и предоставлять ли своим детям религиозное образование. Это решение нарушает эти права», — говорится в их заявлении.

Этот закон является частью более широкой борьбы вокруг роли религии в образовании Техаса. В 2024 году штат одобрил факультативную программу обучения с элементами Библии для начальных классов, а предложение, вынесенное на голосование в июне, предусматривает включение библейских историй в обязательные списки чтения.

Решение апелляционного суда отменило предыдущее постановление федерального суда нижней инстанции, который запретил примерно десятку школьных округов, в том числе крупнейших в штате, размещать такие плакаты. Закон, подписанный губернатором Техаса Грегом Эбботтом, вступил в силу в сентябре и стал самой масштабной в стране попыткой внедрить размещение Десяти заповедей в школах.

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон назвал решение «большой победой для Техаса и наших моральных ценностей».

«Десять заповедей оказали глубокое влияние на нашу страну, и важно, чтобы ученики изучали их ежедневно», — отметил он.

Решение было принято после рассмотрения дел в январе — как по Техасу, так и по аналогичному делу в Луизиане. В феврале суд позволил Луизиане применять аналогичный закон. Генеральный прокурор штата Луизиана Лиз Меррилл заявила, что суд фактически поддержал их правовую позицию. Подобный закон недавно подписала и губернатор Алабамы Кей Айви.

Судья Стивен А. Хиггинсон в своем особом мнении отметил, что авторы Конституции стремились к отделению церкви от государства, чтобы предотвратить навязывание религии через политическую власть. «Однако Техас, как и Луизиана, пытается сделать именно это, требуя размещения выбранного политически религиозного текста в каждом классе государственной школы», — написал он.

Закон предусматривает, что плакаты должны быть размещены «на видном месте», а текст — такого размера и шрифта, чтобы его можно было прочитать из любой точки класса. Размеры плакатов должны составлять 40 на 50 сантиметров.

