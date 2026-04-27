З Польщі депортували українця, який п’яним приїхав за дитиною до дитсадка

20:13, 27 квітня 2026
У крові 37-річного чоловіка виявили понад 2 проміле алкоголю — його затримали та видворили з країни.
Фото: policja.pl
З Польщі депортували 37-річного українця після того, як він у стані сильного алкогольного сп’яніння приїхав забрати дитину з дитячого садка.

Інцидент стався 24 квітня. За даними поліції, чоловік під’їхав до закладу автомобілем Kia разом зі своїм 11-річним сином, щоб забрати іншу дитину. Працівники садка звернули увагу на його поведінку та запідозрили, що він нетверезий.

Свідки відчули від чоловіка запах алкоголю та одразу повідомили про ситуацію правоохоронців. На місце прибули патрульні, які провели перевірку водія. Результат алкотесту показав понад 2 проміле алкоголю в організмі.

Чоловіка затримали. Йому оголосили підозру у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, а також у створенні загрози для життя і здоров’я дитини.

Подальші слідчі дії проводили правоохоронці. Згодом, за їхнім клопотанням, було ухвалено рішення про видворення громадянина України з території Польщі.

За польським законодавством, керування автомобілем у стані сп’яніння карається позбавленням волі на строк до трьох років.

