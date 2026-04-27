Из Польши депортировали украинца, который пьяным приехал за ребенком в детский сад
Из Польши депортировали 37-летнего гражданина Украины после того, как он в состоянии сильного алкогольного опьянения приехал забирать ребенка из детского сада.
Инцидент произошел 24 апреля. По данным полиции, мужчина подъехал к учреждению на автомобиле Kia вместе со своим 11-летним сыном, чтобы забрать другого ребенка. Работники детского сада обратили внимание на его поведение и заподозрили, что он нетрезв.
Свидетели почувствовали от мужчины запах алкоголя и сразу сообщили о ситуации правоохранителям. На место прибыли патрульные, которые провели проверку водителя. Результат алкотеста показал более 2 промилле алкоголя в организме.
Мужчину задержали. Ему объявили подозрение в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также в создании угрозы для жизни и здоровья ребенка.
Дальнейшие следственные действия проводили правоохранители. Позже, по их ходатайству, было принято решение о выдворении гражданина Украины с территории Польши.
Согласно польскому законодательству, управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается лишением свободы на срок до трех лет.
