У Німеччині суд визнав неосудним чоловіка, який штовхнув 16-річну українку під поїзд

Суд визнав неосудним обвинуваченого у загибелі 16-річної українки з Маріуполя — його направлять на примусове психіатричне лікування.

Суд у місті Геттінген (Нижня Саксонія, Німеччина) ухвалив рішення щодо справи про загибель 16-річної дівчини з України, яку влітку 2025 року штовхнули під потяг. Обвинуваченого — 31-річного громадянина Іраку — визнано неосудним і направлено на примусове психіатричне лікування. Про це повідомило видання Deutsche Welle.

Суд постановив застосувати до обвинуваченого примусові заходи медичного характеру. Підставою стали результати експертизи, яка виявила у чоловіка параноїдну шизофренію.

Суд встановив, що інцидент стався на вокзалі у місті Фридланд: чоловік штовхнув 16-річну українку на колії, коли рухався товарний поїзд. Дівчина загинула на місці від отриманих травм.

У матеріалах справи зазначається, що відповідно до правил ЄС щодо надання притулку, громадянин Іраку не мав права перебувати на території Німеччини. Його мали передати до Литви, через яку він потрапив до Євросоюзу.

За кілька місяців до трагедії міграційна служба ініціювала його взяття під варту перед депортацією, однак адміністративний суд у Ганновері відхилив цей запит.

Прокуратура Геттінгена виходила з того, що на момент події обвинувачений перебував у стані неосудності через психічний розлад. Через це справу розглядали не в межах стандартного кримінального процесу, а в процедурі визначення заходів безпеки з подальшим лікуванням.

Водночас прокуратура у своєму обвинувальному висновку вказувала на ознаки навмисного вбивства та зазначала, що чоловік є небезпечним для суспільства.

Ландтаг Нижньої Саксонії також виніс це питання на обговорення, розглядаючи можливі політичні наслідки справи.

