В Германии суд признал невменяемым мужчину, толкнувшего 16-летнюю украинку под поезд

17:29, 3 мая 2026
Суд признал невменяемым обвиняемого в гибели 16-летней украинки из Мариуполя — его направят на принудительное психиатрическое лечение.
Суд в городе Геттинген (Нижняя Саксония, Германия) вынес решение по делу о гибели 16-летней девушки из Украины, которую летом 2025 года толкнули под поезд. Обвиняемый — 31-летний гражданин Ирака — признан невменяемым и направлен на принудительное психиатрическое лечение. Об этом сообщило издание Deutsche Welle.

Суд постановил применить к обвиняемому принудительные меры медицинского характера. Основанием стали результаты экспертизы, которая выявила у мужчины параноидальную шизофрению.

Суд установил, что инцидент произошел на вокзале в городе Фридланд: мужчина толкнул 16-летнюю украинку на рельсы, когда двигался грузовой поезд. Девушка погибла на месте от полученных травм.

В материалах дела отмечается, что в соответствии с правилами ЕС о предоставлении убежища, гражданин Ирака не имел права находиться на территории Германии. Его должны были передать в Литву, через которую он попал в Евросоюз.

За несколько месяцев до трагедии миграционная служба инициировала его заключение под стражу до депортации, однако административный суд в Ганновере отклонил этот запрос.

Прокуратура Геттингена исходила из того, что на момент происшествия обвиняемый находился в состоянии невменяемости из-за психического расстройства. Из-за этого дело рассматривалось не в рамках стандартного уголовного процесса, а в процедуре определения мер безопасности с последующим лечением.

В то же время прокуратура в своем обвинительном заключении указывала на признаки умышленного убийства и отмечала, что мужчина представляет опасность для общества.

Ландтаг Нижней Саксонии также вынес этот вопрос на обсуждение, рассматривая возможные политические последствия дела.

