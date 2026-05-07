У Чехії пропонують дати українкам виплати на дітей та декретні відпустки

Експерти пропонують надати українським біженкам доступ до «батьківської допомоги», щоб стимулювати народжуваність.

У Чехії на тлі рекордно низької народжуваності лунають пропозиції розширити доступ до державної «батьківської допомоги» для українок, які перебувають у країні під тимчасовим захистом. Про це повідомляє Seznam Zprávy.

За оцінками частини демографів і соціологів, така ініціатива може частково вплинути на покращення демографічної ситуації в країні.

Що пропонують змінити

Йдеться про державну виплату одному з батьків дитини віком до трьох років, який здійснює догляд за нею. Наразі особи зі статусом тимчасового захисту в Чехії не мають права на цю допомогу.

Розмір виплати становить 350 000 чеських крон, що еквівалентно понад 14 тисячам євро.

Окремі експерти вважають, що розширення програми на українок могло б вплинути на рівень народжуваності.

«У нас є багато жінок з України в найактивнішому репродуктивному віці. Було б добре їх мотивувати цими виплатами», — зазначив аналітик Демографічного інформаційного центру.

Схожу позицію висловив і чеський соціолог, який заявив, що доступ українок до таких виплат міг би суттєво вплинути на демографічні показники.

Водночас тему виплат українським жінкам використовували в політичних дискусіях напередодні виборів у Чехії, однак відповідний законопроєкт офіційно не подавався.

«Найбільше допомогло б, якби біженці з України мали декретну відпустку», – підтвердив соціолог Даніель Прокоп. У середині травня він має виступити на урядовій конференції, присвяченій народжуваності, у якій також візьме участь Андрей Бабіш.

Скільки українок перебуває в Чехії

До війни, спровокованої Росією, у Чеській Республіці проживало 85 000 українських жінок та дівчат різного віку, але з 2022 року їхня кількість значно зросла. За даними Міністерства внутрішніх справ, у Чеській Республіці лише з тимчасовим захистом проживають 155 815 українок віком від 18 до 65 років.

«Необхідно наголосити, що народжуваність іноземних жінок загалом у середньому нижча, ніж народжуваність чеських жінок, що особливо стосується українок, яких у Чеській Республіці найбільше», – пояснила Терезі Штиглерова, керівник відділу демографічної статистики Чеського статистичного управління, під час презентації свіжих даних про кількість народжень.

Представники української громади пояснюють цю тенденцію насамперед відсутністю стабільності. За їхніми словами, українці в Чехії перебувають у режимі щорічного продовження тимчасового захисту та не мають впевненості у довгостроковій перспективі перебування в країні.

