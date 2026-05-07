В Чехии предлагают выплачивать украинкам пособия на детей и предоставлять декретные отпуска

Эксперты предлагают предоставить украинским беженкам доступ к «родительскому пособию», чтобы стимулировать рождаемость.

В Чехии на фоне рекордно низкой рождаемости звучат предложения расширить доступ к государственной «родительской помощи» для украинок, находящихся в стране под временной защитой. Об этом сообщает Seznam Zprávy.

По оценкам части демографов и социологов, такая инициатива может частично повлиять на улучшение демографической ситуации в стране.

Что предлагают изменить

Речь идет о государственной выплате одному из родителей ребенка в возрасте до трех лет, который осуществляет уход за ним. В настоящее время лица со статусом временной защиты в Чехии не имеют права на эту помощь.

Размер выплаты составляет 350 000 чешских крон, что эквивалентно более 14 тысячам евро.

Некоторые эксперты считают, что расширение программы на украинок могло бы повлиять на уровень рождаемости.

«У нас много женщин из Украины в самом активном репродуктивном возрасте. Было бы хорошо мотивировать их этими выплатами», — отметил аналитик Демографического информационного центра.

Аналогичную позицию высказал и чешский социолог, который заявил, что доступ украинок к таким выплатам мог бы существенно повлиять на демографические показатели.

В то же время тема выплат украинским женщинам использовалась в политических дискуссиях накануне выборов в Чехии, однако соответствующий законопроект официально не подавался.

«Больше всего помогло бы, если бы беженки из Украины имели право на декретный отпуск», — подтвердил социолог Даниэль Прокоп. В середине мая он должен выступить на правительственной конференции, посвященной рождаемости, в которой также примет участие Андрей Бабиш.

Сколько украинок находится в Чехии

До войны, спровоцированной Россией, в Чешской Республике проживало 85 000 украинских женщин и девушек разного возраста, но с 2022 года их количество значительно возросло. По данным Министерства внутренних дел, в Чешской Республике только с временной защитой проживают 155 815 украинок в возрасте от 18 до 65 лет.

«Необходимо подчеркнуть, что рождаемость иностранных женщин в целом в среднем ниже, чем рождаемость чешских женщин, что особенно касается украинок, которых в Чешской Республике больше всего», — пояснила Тереза Штиглерова, руководитель отдела демографической статистики Чешского статистического управления, во время презентации свежих данных о количестве рождений.

Представители украинской общины объясняют эту тенденцию прежде всего отсутствием стабильности. По их словам, украинцы в Чехии находятся в режиме ежегодного продления временной защиты и не имеют уверенности в долгосрочной перспективе пребывания в стране.

