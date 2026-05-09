  1. У світі

Турист відсудив €986 через шезлонги в готелі, які гості «бронювали» рушниками

08:48, 9 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Німецький турист виграв суд проти туроператора та отримав €986 компенсації через шезлонги в готелі на острові Кос, які інші гості щодня займали рушниками ще зранку.
Турист відсудив €986 через шезлонги в готелі, які гості «бронювали» рушниками
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Німецький турист домігся компенсації від туристичної компанії після проблемного відпочинку на грецькому острові Кос. Причиною судового позову стали шезлонги біля басейну, які інші відпочивальники займали рушниками ще до приходу гостей. Через це чоловік і його родина фактично не мали можливості нормально користуватися зоною відпочинку. Про ситуацію повідомляє The Guardian.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Сімейна поїздка у 2024 році для подружжя з двома дітьми обійшлася більш ніж у €7 тисяч. Попри значну суму, турист щодня змушений був змагатися за вільні лежаки, однак безуспішно. У результаті його дітям доводилося відпочивати просто на бетоні біля басейну. За словами позивача, ані працівники готелю, ані представники туроператора не реагували на численні звернення та не намагалися врегулювати ситуацію, хоча такі дії суперечили внутрішнім правилам готелю.

Суд у Ганновері підтримав сторону туриста та постановив виплатити йому компенсацію у розмірі €986,70. У рішенні зазначено, що відповідальність за якість відпочинку в рамках пакетного туру несе туроператор, а готель у такому випадку виступає його представником. Суддя також підкреслив, що організатор має забезпечити справедливу систему користування шезлонгами відповідно до кількості гостей.

Крім того, суд окремо наголосив: туристи не повинні самостійно прибирати чужі рушники чи вступати в конфлікти з іншими відпочивальниками — контролювати такі ситуації має персонал готелю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суд Німеччина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Розлад адаптації та ПТСР стали підставою для скасування вироку у справі про побиття матері — ВС

ВС скасував вирок у справі про побиття матері, оскільки суди не перевірили психічний стан засудженого та не призначили психіатричну експертизу.

Україна спростила легалізацію іноземців у війську: нові правила для добровольців у ЗСУ

З 10 травня в Україні змінюються правила перебування іноземців, які служать у Збройних Силах, Нацгвардії та Держспецтрансслужбі.

Комітет розгляне нові правила виплати винагород викривачам корупції: скільки вони зароблять та чи існують обмеження

Суди та прокуратуру зобов'яжуть звітувати перед НАЗК щодо викривачів корупції.

Руслан Кравченко, Генеральний прокурор: біографія та кар’єрний шлях від військового слідчого до ОГП

Руслан Кравченко – від слідчого військової прокуратури до керівника Офісу Генпрокурора.

Об’єднані заради справедливості 2026: Руслан Кравченко розповів, як Україна будує нову систему відповідальності за міжнародні злочини

Руслан Кравченко на конференції «Об’єднані заради справедливості» заявив, що жоден кордон не захистить злочинців від справедливості.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]