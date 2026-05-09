Турист відсудив €986 через шезлонги в готелі, які гості «бронювали» рушниками

Німецький турист виграв суд проти туроператора та отримав €986 компенсації через шезлонги в готелі на острові Кос, які інші гості щодня займали рушниками ще зранку.

Німецький турист домігся компенсації від туристичної компанії після проблемного відпочинку на грецькому острові Кос. Причиною судового позову стали шезлонги біля басейну, які інші відпочивальники займали рушниками ще до приходу гостей. Через це чоловік і його родина фактично не мали можливості нормально користуватися зоною відпочинку. Про ситуацію повідомляє The Guardian.

Сімейна поїздка у 2024 році для подружжя з двома дітьми обійшлася більш ніж у €7 тисяч. Попри значну суму, турист щодня змушений був змагатися за вільні лежаки, однак безуспішно. У результаті його дітям доводилося відпочивати просто на бетоні біля басейну. За словами позивача, ані працівники готелю, ані представники туроператора не реагували на численні звернення та не намагалися врегулювати ситуацію, хоча такі дії суперечили внутрішнім правилам готелю.

Суд у Ганновері підтримав сторону туриста та постановив виплатити йому компенсацію у розмірі €986,70. У рішенні зазначено, що відповідальність за якість відпочинку в рамках пакетного туру несе туроператор, а готель у такому випадку виступає його представником. Суддя також підкреслив, що організатор має забезпечити справедливу систему користування шезлонгами відповідно до кількості гостей.

Крім того, суд окремо наголосив: туристи не повинні самостійно прибирати чужі рушники чи вступати в конфлікти з іншими відпочивальниками — контролювати такі ситуації має персонал готелю.

