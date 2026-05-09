Турист отсудил €986 из-за шезлонгов в гостинице, которые гости «бронировали» полотенцами.

Немецкий турист выиграл суд против туроператора и получил 986 евро компенсации из-за шезлонгов в отеле на острове Кос, которые другие гости ежедневно занимали полотенцами еще утром.

Немецкий турист добился компенсации от туристической компании после проблемного отдыха на греческом острове Кос. Причиной судебного иска стали шезлонги у бассейна, остальные отдыхающие занимали полотенцами еще до прихода гостей. Поэтому мужчина и его семья фактически не имели возможности нормально пользоваться зоной отдыха. О ситуации сообщает The Guardian.

Семейная поездка в 2024 году для супругов с двумя детьми обошлась более чем в €7 тысяч. Несмотря на значительную сумму, турист ежедневно вынужден был тягаться за свободные лежаки, однако безуспешно. В результате его детям приходилось отдыхать прямо на бетоне у бассейна. По словам истца, ни работники гостиницы, ни представители туроператора не реагировали на многочисленные обращения и не пытались урегулировать ситуацию, хотя подобные действия противоречили внутренним правилам гостиницы.

Суд в Ганновере поддержал сторону туриста и постановил выплатить ему компенсацию в размере €986,70. В решении отмечено, что ответственность за качество отдыха в рамках пакетного тура несет туроператор, а гостиница в таком случае выступает его представителем. Судья также подчеркнул, что организатор должен обеспечить справедливую систему использования шезлонгов в соответствии с количеством гостей.

Кроме того, суд особо подчеркнул: туристы не должны самостоятельно убирать чужие полотенца или вступать в конфликты с другими отдыхающими — контролировать такие ситуации должен персонал отеля.

