ЄС готується прискорити переговори про вступ Молдови, — Каллас

У Євросоюзі заявили про готовність швидко просувати процес вступу Молдови до блоку, хоча конкретну дату початку офіційних переговорів поки не визначили.

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас заявила, що наразі Євросоюз ще не визначив конкретну дату старту офіційних переговорів про вступ Молдови до ЄС, однак у Брюсселі налаштовані максимально оперативно рухатися у цьому напрямку.

Під час пресконференції у Кишиневі разом із президенткою Молдови Маєю Санду Кая Каллас заявила, що ЄС поки не погодив конкретну дату початку переговорів про вступ країни до блоку, однак Брюссель прагне не затягувати процес.

За її словами, політичні зміни в окремих державах-членах створили сприятливий момент для просування питання, тому Євросоюз зацікавлений використати це «вікно можливостей» до появи урядів, які можуть висувати двосторонні претензії до Молдови.

Каллас зазначив, що Молдова досягла прогресу у просуванні реформ, додавши, що сепаратистський регіон Придністров'я "не стане перешкодою" на шляху Молдови до вступу в блок.

Санду підтвердила, що Молдова має намір підписати договір про вступ до 2028 року.

