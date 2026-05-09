ЕС готовится ускорить переговоры о вступлении Молдовы, — Каллас

В Евросоюзе заявили о готовности быстро продвигать процесс вступления Молдовы в блок, хотя конкретную дату начала официальных переговоров пока не определили.

Высокая представительница ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Кая Каллас заявила, что в настоящее время Евросоюз еще не определил конкретную дату старта официальных переговоров о вступлении Молдовы в ЕС, однако в Брюсселе настроены максимально оперативно двигаться в этом направлении.

Во время пресс-конференции в Кишиневе вместе с президентом Молдовы Маей Санду Кая Каллас заявила, что ЕС пока не согласовал конкретную дату начала переговоров о вступлении страны в блок, однако Брюссель стремится не затягивать процесс.

По ее словам, политические изменения в отдельных государствах-членах создали благоприятный момент для продвижения вопроса, поэтому Евросоюз заинтересован использовать это «окно возможностей» для появления правительств, которые могут предъявлять двусторонние претензии к Молдове.

Каллас отметил, что Молдова добилась прогресса в продвижении реформ, добавив, что сепаратистский регион Приднестровья "не станет препятствием" на пути Молдовы к вступлению в блок.

Санду подтвердила, что Молдова намерена подписать договор о вступлении в 2028 году.

