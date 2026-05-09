Лоукостер виставив пасажирам «паливний рахунок» після купівлі квитків: розпочато розслідування

Єврокомісія заявила, що авіакомпанії не мають права вимагати від пасажирів доплату за паливо після купівлі квитків.

Європейська комісія заявила, що авіакомпанії не мають права вимагати від пасажирів доплату за паливо після купівлі авіаквитків. Про це повідомила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

Заява пролунала на тлі скандалу навколо іспанського лоукостера Volotea, який у Франції опинився під розслідуванням через вимогу до клієнтів сплатити додаткові паливні збори вже після оформлення квитків.

Керівник Volotea у Франції Жіль Госселен заявив, що компанія вважає свої дії законними. За його словами, механізм доплат перевірили три незалежні юридичні фірми, які спеціалізуються на авіаційному та споживчому праві.

«Цей захід є прозорим, тимчасовим і працює в обидва боки — як у разі підвищення, так і у разі зниження цін», — зазначив він.

У Єврокомісії наголосили, що перевізники можуть змінювати тарифи до продажу квитків залежно від ситуації на ринку, однак вимагати додаткові паливні платежі після бронювання — неприпустимо.

«Додавання паливного збору до вартості квитка після його придбання не може бути виправданим», — підкреслила Ітконен.

Також у ЄС застерегли, що подібна практика може розцінюватися як недобросовісна комерційна діяльність відповідно до законодавства Євросоюзу.

Ситуація виникла на тлі проблем в авіаційній галузі через зростання цін на енергоносії, спричинене війною на Близькому Сході.

