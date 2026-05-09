Лоукостер выставил пассажирам «топливный счет» после покупки билетов: начато расследование

Еврокомиссия заявила, что авиакомпании не вправе потребовать от пассажиров доплату за топливо после покупки билетов.

Европейская комиссия заявила, что авиакомпании не вправе потребовать от пассажиров доплату за топливо после покупки авиабилетов. Об этом сообщила спикер Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Заявление прозвучало на фоне скандала вокруг испанского лоукостера Volotea, который во Франции оказался под расследованием по требованию к клиентам уплатить дополнительные топливные сборы уже после оформления билетов.

Руководитель Volotea во Франции Жиль Госселен заявил, что компания считает свои действия законными. По его словам, механизм доплат проверили три независимые юридические фирмы, специализирующиеся на авиационном и потребительском праве.

«Эта мера прозрачна, временна и работает в обе стороны — как в случае повышения, так и в случае снижения цен», — отметил он.

В Еврокомиссии отметили, что перевозчики могут изменять тарифы на продажу билетов в зависимости от ситуации на рынке, однако требовать дополнительных топливных платежей после бронирования — недопустимо.

«Добавка топливного сбора к стоимости билета после его приобретения не может быть оправдана», — подчеркнула Итконен.

Также в ЕС предупредили, что подобная практика может расцениваться как недобросовестная коммерческая деятельность в соответствии с законодательством Евросоюза.

Ситуация возникла на фоне проблем в авиационной отрасли из-за роста цен на энергоносители, вызванного войной на Ближнем Востоке.

