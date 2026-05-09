Дональд Трамп готовий відправити делегацію до РФ для переговорів щодо України

Дональд Трамп заявив, що дуже хотів би, щоб ця війна закінчилася.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп повідомив, що готовий направити американську делегацію до Росії для переговорів щодо війни в Україні. Про це він сказав під час спілкування з журналістами біля Білого дому.

Журналісти запитали американського лідера, чи готовий він відправити переговорників до Росії для обговорення можливого врегулювання війни. У відповідь Трамп заявив, що не виключає такого сценарію.

«Ну, я б це зробив. Я б дуже хотів, щоб ця війна закінчилася», - сказав він.

Інших деталей щодо можливого формату переговорів або потенційного складу делегації президент США не навів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.