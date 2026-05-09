Дональд Трамп готов отправить делегацию в РФ для переговоров по Украине

14:13, 9 мая 2026
Дональд Трамп заявил, что очень хотел бы, чтобы эта война закончилась.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов направить американскую делегацию в Россию для переговоров по войне в Украине. Об этом он сказал во время общения с журналистами возле Белого дома.

Журналисты спросили американского лидера, готов ли он отправить переговорщиков в Россию для обсуждения возможного урегулирования войны. В ответ Трамп заявил, что не исключает такого сценария.

«Ну, я бы это сделал. Я бы очень хотел, чтобы эта война закончилась», — сказал он.

Других деталей относительно возможного формата переговоров или потенциального состава делегации президент США не привел.

