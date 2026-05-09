Петер Мадяр офіційно вступив на посаду премʼєр-міністра Угорщини

Петер Мадяр склав присягу прем'єра Угорщини.

Фото: indexvas.hu

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суботу, 9 травня, в Угорщині відбулося установче засідання нового парламенту, на якому новообрані депутати склали присягу й обрали прем’єр-міністром Петера Мадяра — лідера партії «Тиса», яка перемогла на виборах.

За Мадяра проголосували 140 депутатів, ще 54 депутатів проголосували «проти».

Спікеркою парламенту стала заступниця голови партії «Тиса» Агнеш Форстхоффер — за її призначення віддали 193 голоси «за» і 2 «проти».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.