Петер Мадьяр официально вступил в должность премьер-министра Венгрии
16:01, 9 мая 2026
Петер Мадьяр принес присягу премьер-министра Венгрии.
Фото: indexvas.hu
В субботу, 9 мая, в Венгрии состоялось учредительное заседание нового парламента, на котором новоизбранные депутаты приняли присягу и избрали премьер-министром Петера Мадьяра — лидера партии «Тиса», победившей на выборах.
За Мадьяра проголосовали 140 депутатов, еще 54 депутата проголосовали «против».
Спикером парламента стала заместитель главы партии «Тиса» Агнеш Форстхоффер — за ее назначение отдали 193 голоса «за» и 2 «против».
