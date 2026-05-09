  1. В мире

Петер Мадьяр официально вступил в должность премьер-министра Венгрии

16:01, 9 мая 2026
Петер Мадьяр принес присягу премьер-министра Венгрии.
Фото: indexvas.hu
В субботу, 9 мая, в Венгрии состоялось учредительное заседание нового парламента, на котором новоизбранные депутаты приняли присягу и избрали премьер-министром Петера Мадьяра — лидера партии «Тиса», победившей на выборах.

За Мадьяра проголосовали 140 депутатов, еще 54 депутата проголосовали «против».

Спикером парламента стала заместитель главы партии «Тиса» Агнеш Форстхоффер — за ее назначение отдали 193 голоса «за» и 2 «против».

Венгрия

