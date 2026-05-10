Клієнту обіцяли витрати у 10 тисяч фунтів, а виставили рахунок на 86 тисяч — у Великій Британії покарали юристку

Під час перевірки скарги на завищений рахунок адвокатка додала до записів фразу про нібито погоджені витрати.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії дисциплінарний орган для адвокатів визнав юристку Ундігу Емуекпере винною у підробленні службового запису про зустріч із клієнтом. Попри це, її не позбавили права займатися адвокатською діяльністю, хоча зазвичай за нечесну поведінку застосовується саме таке покарання.

Як повідомляє Law Gazette, юристка підготувала нову версію запису про зустріч із клієнтом приблизно через півтора року після самої зустрічі. Документ вона надала під час перевірки юридичного омбудсмена — органу, який розглядає скарги на адвокатів.

Перевірка стосувалася того, чи не завищила лондонська юридична фірма Riverbrooke Solicitors вартість послуг у трудовому спорі клієнта.

Юристка пояснила, що первинний рукописний запис пошкодив дощ, тому їй довелося створити друковану копію. Однак дисциплінарний трибунал встановив, що до нового документа вона додала інформацію, якої не було в оригіналі.

Зокрема, у записі з’явилася фраза, що клієнта нібито попереджали: витрати на справу вже «точно перевищили 30 тисяч фунтів». Трибунал дійшов висновку, що такої розмови під час зустрічі не було.

Попри встановлену нечесну поведінку, трибунал вирішив не позбавляти юристку ліцензії. Її відсторонили від практики на два роки.

У рішенні зазначено, що суд врахував кілька пом’якшувальних обставин:

на той момент юристка мала мало практичного досвіду;

це була її перша складна судова справа;

порушення було одноразовим;

вона не отримала особистої фінансової вигоди;

клієнт не зазнав прямої шкоди;

раніше до неї не було претензій.

Окремо трибунал розглядав питання можливого завищення рахунку за юридичні послуги. Спочатку фірма повідомляла клієнту, що ведення справи коштуватиме:

близько 10 тисяч фунтів — якщо справа дійде до повного судового розгляду;

близько 6 тисяч фунтів — якщо її вдасться врегулювати раніше.

Втім, остаточний рахунок склав майже 86 тисяч фунтів. Після цього клієнт поскаржився омбудсмену, який вирішив, що справедлива сума мала становити 10 тисяч фунтів плюс податки та додаткові витрати.

Матеріали справи передали до британського регулятора адвокатської діяльності SRA.

Хоча експерт регулятора заявив, що клієнт міг переплатити близько 36 тисяч фунтів, трибунал не визнав рахунок «грубо завищеним».

Керівницю фірми Чінве Чіквенду також покарали — їй оголосили догану через неналежну співпрацю зі слідством. Обох юристок зобов’язали сплатити по 15 тисяч фунтів судових витрат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.