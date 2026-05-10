Клиенту обещали расходы в 10 тысяч фунтов, а выставили счет на 86 тысяч — в Великобритании наказали юристку

Во время проверки жалобы на завышенный счет адвокатка добавила в записи фразу о якобы согласованных расходах.

В Великобритании дисциплинарный орган для адвокатов признал юристку Ундигу Эмуекпере виновной в подделке служебной записи о встрече с клиентом. Несмотря на это, ее не лишили права заниматься адвокатской деятельностью, хотя обычно за нечестное поведение применяется именно такое наказание.

Как сообщает Law Gazette, юристка подготовила новую версию записи о встрече с клиентом примерно через полтора года после самой встречи. Документ она предоставила во время проверки юридического омбудсмена — органа, который рассматривает жалобы на адвокатов.

Проверка касалась того, не завысила ли лондонская юридическая фирма Riverbrooke Solicitors стоимость услуг в трудовом споре клиента.

Юристка объяснила, что первоначальную рукописную запись повредил дождь, поэтому ей пришлось создать печатную копию. Однако дисциплинарный трибунал установил, что в новый документ она добавила информацию, которой не было в оригинале.

В частности, в записи появилась фраза о том, что клиента якобы предупреждали: расходы по делу уже «точно превысили 30 тысяч фунтов». Трибунал пришел к выводу, что такого разговора во время встречи не было.

Несмотря на установленное нечестное поведение, трибунал решил не лишать юристку лицензии. Ее отстранили от практики на два года.

В решении указано, что суд учел несколько смягчающих обстоятельств:

на тот момент юристка имела мало практического опыта;

это было ее первое сложное судебное дело;

нарушение было единичным;

она не получила личной финансовой выгоды;

клиент не понес прямого ущерба;

ранее к ней не было претензий.

Отдельно трибунал рассматривал вопрос возможного завышения счета за юридические услуги. Изначально фирма сообщала клиенту, что ведение дела будет стоить:

около 10 тысяч фунтов — если дело дойдет до полного судебного разбирательства;

около 6 тысяч фунтов — если его удастся урегулировать раньше.

Однако окончательный счет составил почти 86 тысяч фунтов. После этого клиент пожаловался омбудсмену, который решил, что справедливая сумма должна была составлять 10 тысяч фунтов плюс налоги и дополнительные расходы.

Материалы дела передали британскому регулятору адвокатской деятельности SRA.

Хотя эксперт регулятора заявил, что клиент мог переплатить около 36 тысяч фунтов, трибунал не признал счет «грубо завышенным».

Руководительницу фирмы Чинве Чиквенду также наказали — ей объявили выговор из-за ненадлежащего сотрудничества со следствием. Обеих юристок обязали выплатить по 15 тысяч фунтов судебных расходов.

