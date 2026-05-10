В Італії зафіксували перший офіційний випадок залежності від штучного інтелекту

20-річна дівчина майже повністю відмовилася від спілкування з людьми через чат-бот.

В Італії медики зареєстрували перший офіційний випадок залежності від штучного інтелекту. Про це повідомляє Gazzettino із посиланням на державну службу з питань залежностей SERD.

Пацієнткою стала 20-річна мешканка району Местре поблизу Венеції. За даними лікарів, дівчина поступово замінила живе спілкування постійними розмовами з чат-ботом на базі штучного інтелекту.

Медики зазначають, що нейромережа давала їй відповіді, які вона хотіла почути, створюючи відчуття емоційної близькості та безпеки. Згодом дівчина перестала підтримувати контакти з оточенням і почала вважати чат-бота своїм єдиним справжнім другом.

Лікарка Лаура Суарді порівняла цей стан із наркотичною залежністю. За її словами, випадок у Местре став першим офіційно зафіксованим в Італії, однак фахівці прогнозують збільшення кількості подібних пацієнтів у майбутньому.

За даними Eurostat за 2025 рік, генеративним штучним інтелектом користуються 63,8% європейців віком від 16 до 24 років. Це майже удвічі більше, ніж середній показник серед дорослого населення.

