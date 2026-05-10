  1. У світі

В Італії зафіксували перший офіційний випадок залежності від штучного інтелекту

12:41, 10 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
20-річна дівчина майже повністю відмовилася від спілкування з людьми через чат-бот.
В Італії зафіксували перший офіційний випадок залежності від штучного інтелекту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Італії медики зареєстрували перший офіційний випадок залежності від штучного інтелекту. Про це повідомляє Gazzettino із посиланням на державну службу з питань залежностей SERD.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Пацієнткою стала 20-річна мешканка району Местре поблизу Венеції. За даними лікарів, дівчина поступово замінила живе спілкування постійними розмовами з чат-ботом на базі штучного інтелекту.

Медики зазначають, що нейромережа давала їй відповіді, які вона хотіла почути, створюючи відчуття емоційної близькості та безпеки. Згодом дівчина перестала підтримувати контакти з оточенням і почала вважати чат-бота своїм єдиним справжнім другом.

Лікарка Лаура Суарді порівняла цей стан із наркотичною залежністю. За її словами, випадок у Местре став першим офіційно зафіксованим в Італії, однак фахівці прогнозують збільшення кількості подібних пацієнтів у майбутньому.

За даними Eurostat за 2025 рік, генеративним штучним інтелектом користуються 63,8% європейців віком від 16 до 24 років. Це майже удвічі більше, ніж середній показник серед дорослого населення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Італія штучний інтелект технології ШІ

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Суд визнав щомісячні бойові виплати ЗСУ постійними — їх врахують при допомозі на оздоровлення

Якщо додаткова винагорода виплачувалася щомісячно, вона втрачає статус разової та має враховуватися при розрахунку допомоги на оздоровлення, попри заперечення військових частин.

Факт трудових відносин можна встановити навіть без трудової книжки та наказу — позиція ВС

Верховний Суд наголосив, що відсутність наказу про прийняття на роботу сама по собі не виключає існування трудових відносин.

66 тисяч гривень за ігнорування судових рішень: чому ТЦК не оновлюють дані в реєстрі навіть після рішення суду

Бездіяльність ТЦК: аналіз судових рішень про накладення штрафів у 2026 році.

З українців автоматично стягуватимуть ПДВ за покупки через маркетплейси — податок включать у ціну товару

Якщо раніше товари до 150 євро не оподатковувались ПДВ, то тепер податок 20% будуть включати автоматично починаючи з 0 євро.

Хто претендує на посади суддів КСУ: результати оцінювання Дорадчої групи експертів

Дорадча група експертів завершила оцінювання кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою Верховної Ради.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]