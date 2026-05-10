В Италии зафиксировали первый официальный случай зависимости от искусственного интеллекта

12:41, 10 мая 2026
20-летняя девушка почти полностью отказалась от общения с людьми из-за чат-бота.
В Италии медики зарегистрировали первый официальный случай зависимости от искусственного интеллекта. Об этом сообщает Gazzettino со ссылкой на государственную службу по вопросам зависимостей SERD.

Пациенткой стала 20-летняя жительница района Местре возле Венеции. По данным врачей, девушка постепенно заменила живое общение постоянными разговорами с чат-ботом на базе искусственного интеллекта.

Медики отмечают, что нейросеть давала ей ответы, которые она хотела услышать, создавая ощущение эмоциональной близости и безопасности. Со временем девушка перестала поддерживать контакты с окружающими и начала считать чат-бот своим единственным настоящим другом.

Врач Лаура Суарди сравнила это состояние с наркотической зависимостью. По ее словам, случай в Местре стал первым официально зафиксированным в Италии, однако специалисты прогнозируют увеличение количества подобных пациентов в будущем.

По данным Eurostat за 2025 год, генеративным искусственным интеллектом пользуются 63,8% европейцев в возрасте от 16 до 24 лет. Это почти вдвое больше, чем средний показатель среди взрослого населения.

