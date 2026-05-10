У Євросоюзі поменшало українців зі статусом тимчасового захисту: найбільший спад — в Італії

13:17, 10 травня 2026
Фото: EPA/UPG
Кількість українців зі статусом тимчасового захисту в країнах Євросоюзу у березні 2026 року скоротилася на 1,6%. Станом на кінець місяця такий статус мали 4,33 млн громадян третіх країн, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення РФ.

За даними Євростату, у порівнянні з лютим кількість осіб під тимчасовим захистом зменшилася на 68,98 тисячі.

Найбільше скорочення зафіксували в Італії — мінус 30,4 тисячі осіб або 47,4%. У Євростаті пояснили це завершенням строку дії великої кількості дозволів, які потребували щорічного поновлення. Також суттєве зменшення відбулося у Чехії — на 19,8 тисячі осіб (-5%) та у Фінляндії — на 8,08 тисячі (-10,2%).

Водночас у 14 країнах ЄС кількість українських біженців із тимчасовим захистом зросла. Найбільший приріст зафіксували у Німеччині — плюс 7,48 тисячі осіб (+0,6%), Іспанії — плюс 2,67 тисячі (+1%) та Румунії — плюс 2,13 тисячі (+1%).

Попри березневе скорочення, у річному вимірі кількість українців зі статусом тимчасового захисту в ЄС зросла на 68,62 тисячі осіб, або на 1,6%.

Найбільше українських біженців продовжує приймати Німеччина. Станом на кінець березня там перебували 1,27 млн осіб зі статусом тимчасового захисту — це майже 29,4% від загальної кількості в ЄС. Роком раніше цей показник становив 1,18 млн.

До трійки країн із найбільшою кількістю українців також входять Польща — 997,1 тисячі осіб (22,2%) та Чехія — 379,8 тисячі (8,8%).

Далі за кількістю отримувачів тимчасового захисту розташувалися Іспанія — 262,8 тисячі осіб та Румунія — 207,9 тисячі.

