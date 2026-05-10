В Евросоюзе стало меньше украинцев со статусом временной защиты: наибольший спад — в Италии

13:17, 10 мая 2026
Больше всего украинских беженцев в ЕС продолжает принимать Германия.
Количество украинцев со статусом временной защиты в странах Евросоюза в марте 2026 года сократилось на 1,6%. По состоянию на конец месяца такой статус имели 4,33 млн граждан третьих стран, выехавших из Украины из-за полномасштабного вторжения РФ.

По данным Евростата, по сравнению с февралем количество лиц под временной защитой уменьшилось на 68,98 тысячи.

Наибольшее сокращение зафиксировали в Италии — минус 30,4 тысячи человек или 47,4%. В Евростате объяснили это окончанием срока действия большого количества разрешений, требовавших ежегодного продления. Также существенное уменьшение произошло в Чехии — на 19,8 тысячи человек (-5%) и в Финляндии — на 8,08 тысячи (-10,2%).

В то же время в 14 странах ЕС количество украинских беженцев с временной защитой выросло. Наибольший прирост зафиксировали в Германии — плюс 7,48 тысячи человек (+0,6%), Испании — плюс 2,67 тысячи (+1%) и Румынии — плюс 2,13 тысячи (+1%).

Несмотря на мартовское сокращение, в годовом измерении количество украинцев со статусом временной защиты в ЕС выросло на 68,62 тысячи человек, или на 1,6%.

Больше всего украинских беженцев продолжает принимать Германия. По состоянию на конец марта там находились 1,27 млн человек со статусом временной защиты — это почти 29,4% от общего количества в ЕС. Годом ранее этот показатель составлял 1,18 млн.

В тройку стран с наибольшим количеством украинцев также входят Польша — 997,1 тысячи человек (22,2%) и Чехия — 379,8 тысячи (8,8%).

Далее по количеству получателей временной защиты расположились Испания — 262,8 тысячи человек и Румыния — 207,9 тысячи.

