Лайнер MV Hondius, на якому стався спалах хантавірусу, прибув на Тенерифе: почалася евакуація пасажирів

14:11, 10 травня 2026
На Тенерифе евакуюють пасажирів круїзного лайнера через спалах хантавірусу.
Фото: reuters.com
Іспанія розпочала евакуацію пасажирів круїзного лайнера, на борту якого стався спалах хантавірусу. Судно пришвартувалося поблизу Тенерифе в неділю, 9 травня. Першими на берег доставили громадян Іспанії, після чого планується евакуація пасажирів з інших країн, пише Reuters.

Іспанських громадян невеликими групами по п’ять осіб перевозили на берег човнами, після чого автобусами доправляли до місцевого аеропорту. Пасажири не мають симптомів вірусу. Вони вилетять до Мадрида військовим літаком Іспанії, а після прибуття будуть госпіталізовані на карантин.

Представники влади наголосили, що евакуйовані не контактуватимуть із населенням.

Розкішний круїзний лайнер MV Hondius вирушив до Іспанії в середу від узбережжя Кабо-Верде після того, як Всесвітня організація охорони здоров’я та Європейський Союз попросили країну організувати евакуацію пасажирів через виявлений спалах хантавірусу.

За даними ВООЗ, вісім людей, які вже залишили судно, захворіли. Троє з них померли — подружжя з Нідерландів та громадянин Німеччини. У шести випадках зараження хантавірусом підтверджено, ще два випадки вважаються ймовірними.

Європейське агентство громадського здоров’я заявило, що всі пасажири MV Hondius вважаються контактними особами високого ризику як запобіжний захід. Водночас ризик для широкого населення залишається низьким.

ВООЗ рекомендувала 42-денний карантин для всіх пасажирів судна, починаючи з неділі.

Міністерство охорони здоров’я Іспанії повідомило, що корабель пройшов усі необхідні санітарні перевірки.

«Щороку до Європи прибуває понад 500 круїзних суден з Аргентини та Чилі, де присутній цей вірус, однак подібного спалаху на європейській території ще не траплялося, тому ймовірність поширення хвороби через це судно є низькою», — зазначили у відомстві.

Хантавірус зазвичай передається через гризунів, однак у рідкісних випадках може передаватися від людини до людини.

Експерти, які піднялися на борт судна, заявили, що санітарні та екологічні умови на кораблі є належними, а гризунів на борту не виявлено. Через це зараження внаслідок контакту з гризунами на судні вважається малоймовірним.

Іспанська влада повідомила, що пасажири залишатимуть судно лише після прибуття літака, призначеного для їх евакуації.

Наступними евакуюють громадян Нідерландів. Їхній літак також забере пасажирів з Німеччини, Бельгії та Греції. Після цього планується евакуація громадян Туреччини, Франції, Великої Британії та США.

Останній рейс прибуде з Австралії. За словами міністра охорони здоров’я Іспанії Моніки Гарсії, це найскладніша частина операції. Літак має забрати шістьох пасажирів з Австралії, Нової Зеландії та інших азійських країн.

На борту залишаться 30 членів екіпажу. Вони доставлять судно до Нідерландів, де лайнер буде повністю продезінфований.

