Лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, прибыл на Тенерифе: началась эвакуация пассажиров

На Тенерифе эвакуируют пассажиров круизного лайнера из-за вспышки хантавируса.

Испания начала эвакуацию пассажиров круизного лайнера, на борту которого произошла вспышка хантавируса. Судно пришвартовалось возле Тенерифе в воскресенье, 9 мая. Первыми на берег доставили граждан Испании, после чего планируется эвакуация пассажиров из других стран, пишет Reuters.

Испанских граждан небольшими группами по пять человек перевозили на берег лодками, после чего автобусами доставляли в местный аэропорт. Пассажиры не имеют симптомов вируса. Они вылетят в Мадрид военным самолетом Испании, а после прибытия будут госпитализированы на карантин.

Представители властей подчеркнули, что эвакуированные не будут контактировать с населением.

Роскошный круизный лайнер MV Hondius отправился в Испанию в среду от побережья Кабо-Верде после того, как Всемирная организация здравоохранения и Европейский Союз попросили страну организовать эвакуацию пассажиров из-за выявленной вспышки хантавируса.

По данным ВОЗ, восемь человек, уже покинувших судно, заболели. Трое из них умерли — супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. В шести случаях заражение хантавирусом подтверждено, еще два случая считаются вероятными.

Европейское агентство общественного здравоохранения заявило, что все пассажиры MV Hondius считаются контактными лицами высокого риска в качестве меры предосторожности. В то же время риск для широкого населения остается низким.

ВОЗ рекомендовала 42-дневный карантин для всех пассажиров судна, начиная с воскресенья.

Министерство здравоохранения Испании сообщило, что корабль прошел все необходимые санитарные проверки.

«Ежегодно в Европу прибывает более 500 круизных судов из Аргентины и Чили, где присутствует этот вирус, однако подобной вспышки на европейской территории еще не происходило, поэтому вероятность распространения болезни через это судно является низкой», — отметили в ведомстве.

Хантавирус обычно передается через грызунов, однако в редких случаях может передаваться от человека к человеку.

Эксперты, поднявшиеся на борт судна, заявили, что санитарные и экологические условия на корабле являются надлежащими, а грызунов на борту не обнаружено. Из-за этого заражение вследствие контакта с грызунами на судне считается маловероятным.

Испанские власти сообщили, что пассажиры будут покидать судно только после прибытия самолета, предназначенного для их эвакуации.

Следующими эвакуируют граждан Нидерландов. Их самолет также заберет пассажиров из Германии, Бельгии и Греции. После этого планируется эвакуация граждан Турции, Франции, Великобритании и США.

Последний рейс прибудет из Австралии. По словам министра здравоохранения Испании Моники Гарсии, это самая сложная часть операции. Самолет должен забрать шестерых пассажиров из Австралии, Новой Зеландии и других азиатских стран.

На борту останутся 30 членов экипажа. Они доставят судно в Нидерланды, где лайнер будет полностью продезинфицирован.

