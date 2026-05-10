В Індії батько вбив 9-річну доньку через підробку оцінок у шкільному табелі

Батько дізнався, що дівчинка змінила оцінки у табелі брата, після чого убив дитину.

В індійському штаті Махараштра чоловіка підозрюють у вбивстві власної дев’ятирічної доньки через підробку шкільних оцінок. Про це повідомляє NDTV.

Трагедія сталася у селі Деулгаон Радже. За даними слідства, дівчинка змінила бали у табелі успішності свого зведеного брата. Хлопець посів перше місце за успішністю у класі, тоді як сама дитина була другою.

Коли батько дізнався про підробку оцінок, між ним і донькою виник конфлікт. Правоохоронці стверджують, що чоловік напав на дитину з бензопилою, від чого вона загинула.

Після цього підозрюваний загорнув тіло у тканину та підпалив його, намагаючись інсценувати нещасний випадок. Поліція виявила обгорілі останки дитини та затримала чоловіка.

Наразі експерти проводять розтин і ДНК-експертизу. Слідчі дії тривають. Також затримано співмешканку підозрюваного — її підозрюють у приховуванні доказів.

