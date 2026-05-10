В Индии отец убил 9-летнюю дочь из-за подделки оценок в школьном табеле

Отец узнал, что девочка изменила оценки в табеле брата, после чего убил ребенка.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В индийском штате Махараштра мужчину подозревают в убийстве собственной девятилетней дочери из-за подделки школьных оценок. Об этом сообщает NDTV.

Трагедия произошла в деревне Деулгаон Радже. По данным следствия, девочка изменила баллы в табеле успеваемости своего сводного брата. Мальчик занял первое место по успеваемости в классе, тогда как сама девочка была второй.

Когда отец узнал о подделке оценок, между ним и дочерью возник конфликт. Правоохранители утверждают, что мужчина напал на ребенка с бензопилой, от чего девочка погибла.

После этого подозреваемый завернул тело в ткань и поджег его, пытаясь инсценировать несчастный случай. Полиция обнаружила обгоревшие останки ребенка и задержала мужчину.

В настоящее время эксперты проводят вскрытие и ДНК-экспертизу. Следственные действия продолжаются. Также задержана сожительница подозреваемого — ее подозревают в сокрытии доказательств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.