Поліцейські подали до суду на Метта Деймона і Бена Аффлека через фільм про «брудних копів»

15:41, 10 травня 2026
Правоохоронці з Маямі заявили, що кримінальний трилер The Rip неправдиво показав їх корумпованими та завдав шкоди їхній репутації.
Американських акторів Метта Деймона та Бена Аффлека разом із їхньою продюсерською компанією Artists Equity позиваються до суду через новий кримінальний трилер The Rip. Поліцейські з Маямі стверджують, що стрічка неправдиво зображує їх «брудними» та корумпованими, пише The Independent.

Фільм, який вийшов у січні на платформі Netflix, починається з попередження про те, що він «натхненний реальними подіями». Режисер і сценарист Джо Карнахан раніше розповідав, що сюжет заснований на наркорейді 2016 року в Маямі-Лейкс, під час якого поліція округу Маямі-Дейд вилучила понад 24 мільйони доларів відмитих коштів. Це стало найбільшою конфіскацією грошей в історії округу.

У новому позові кілька офіцерів, які брали участь у тій операції, заявили, що фільм завдав їм «несправедливої шкоди репутації».

Головний детектив справи 2016 року Джонатан Сантана заявив журналістам: «Коли ти когось «обкрадаєш», це означає, що ти щось вкрав. Ми не вкрали жодного долара».

За словами Сантани, раніше його хвалили за роботу у цій справі, однак після прем’єри фільму люди почали насміхатися з нього та запитувати, «скільки відер грошей він украв».

У стрічці Деймон і Аффлек грають офіцерів, які проводять наркорейд. Після виявлення величезної суми грошей між членами команди виникають підозри та конфлікти. У фільмі також зіграли Теяна Тейлор, Саша Калле, Скотт Едкінс та Стівен Єн.

У позові також зазначено, що у фільмі були вигадані сюжетні лінії про поліцейську корупцію, зв’язки з картелями та навіть убивства. Скарга містить посилання на сцени, де офіцери обманюють підозрюваних, підтримують контакти з картелем та обговорюють можливість незаконно привласнити частину знайдених грошей.

Адвокат Сантани Ігнасіо Альварес заявив, що автори стрічки «показали поліцейських брудними», через що їхня репутація тепер серйозно постраждала.

Це не перший скандал навколо фільму. Одразу після прем’єри мер міста Хаяліа Браян Кальво розкритикував стрічку за те, що вона показує його місто небезпечним і зневажає правоохоронців.

Хоча фільм натхненний подіями в Маямі-Лейкс, дія стрічки відбувається саме у Хаяліа — місті на північному заході Маямі.

«Я знаю, що Хаяліа давно була об’єктом жартів. Але тепер цьому кінець. Цей фільм — ляпас нашим правоохоронцям», — заявив Кальво під час пресконференції.



