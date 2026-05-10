Полицейские подали в суд на Мэтта Дэймона и Бена Аффлека из-за фильма о «грязных копах»

Правоохранители из Майами заявили, что криминальный триллер The Rip ложно показал их коррумпированными и нанес ущерб их репутации.

Американских актеров Мэтта Дэймона и Бена Аффлека вместе с их продюсерской компанией Artists Equity судят из-за нового криминального триллера The Rip. Полицейские из Майами утверждают, что лента ложно изображает их «грязными» и коррумпированными, пишет The Independent.

Фильм, вышедший в январе на платформе Netflix, начинается с предупреждения о том, что он «вдохновлен реальными событиями». Режиссер и сценарист Джо Карнахан ранее рассказывал, что сюжет основан на наркорейде 2016 года в Майами-Лейкс, во время которого полиция округа Майами-Дейд изъяла более 24 миллионов долларов отмытых средств. Это стало крупнейшей конфискацией денег в истории округа.

В новом иске несколько офицеров, участвовавших в той операции, заявили, что фильм нанес им «несправедливый ущерб репутации».

Главный детектив дела 2016 года Джонатан Сантана заявил журналистам: «Когда ты кого-то “обкрадываешь”, это означает, что ты что-то украл. Мы не украли ни одного доллара».

По словам Сантаны, ранее его хвалили за работу по этому делу, однако после премьеры фильма люди начали насмехаться над ним и спрашивать, «сколько ведер денег он украл».

В ленте Дэймон и Аффлек играют офицеров, проводящих наркорейд. После обнаружения огромной суммы денег между членами команды возникают подозрения и конфликты. В фильме также снялись Теяна Тейлор, Саша Калле, Скотт Эдкинс и Стивен Ен.

В иске также отмечается, что в фильме были вымышленные сюжетные линии о полицейской коррупции, связях с картелями и даже убийствах. Жалоба содержит ссылки на сцены, где офицеры обманывают подозреваемых, поддерживают контакты с картелем и обсуждают возможность незаконно присвоить часть найденных денег.

Адвокат Сантаны Игнасио Альварес заявил, что авторы ленты «показали полицейских грязными», из-за чего их репутация теперь серьезно пострадала.

Это не первый скандал вокруг фильма. Сразу после премьеры мэр города Хайалиа Брайан Кальво раскритиковал ленту за то, что она показывает его город опасным и унижает правоохранителей.

Хотя фильм вдохновлен событиями в Майами-Лейкс, действие картины происходит именно в Хайалиа — городе на северо-западе Майами.

«Я знаю, что Хайалиа давно был объектом шуток. Но теперь этому конец. Этот фильм — пощечина нашим правоохранителям», — заявил Кальво во время пресс-конференции.

