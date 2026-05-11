Українцям в Ірландії пропонують платити за повернення додому – деталі

15:23, 11 травня 2026
Йдеться про можливі виплати після повернення в Україну та поступове згортання житлової підтримки.
Уряд Ірландії працює над створенням нової програми підтримки для українців, які перебувають у країні та вирішать повернутися до України. Основний акцент ініціативи — фінансова допомога після повернення додому. Міністр юстиції Ірландії Джим О’Каллаган заявив, що уряд «розгляне» можливість запровадження фінансових стимулів для українських біженців, які проживають в Ірландії та хочуть повернутися в Україну. Про це пише The Irish Times.

Передбачається, що підхід може бути подібним до програм допомоги для шукачів притулку, яким відмовили в наданні статусу і які добровільно повертаються до країн походження.

З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року до Ірландії звернулися близько 125 700 українських біженців за тимчасовим захистом. Станом на зараз близько 84 000 з них залишаються в країні.

Раніше уряд Ірландії оголосив про намір поступово припинити надання державного житла для близько 16 000 українців. Більшість із них нині проживає в готелях, гостьових будинках та закладах типу bed and breakfast, які планують повернутися до туристичної діяльності.

Початок процесу запланований на серпень. Усіх, кого це стосується, мають попередити щонайменше за три місяці. Водночас передбачені винятки для людей похилого віку, осіб з інвалідністю та тих, хто не може жити самостійно.

Українці перебувають в Ірландії в межах загальноєвропейської системи тимчасового захисту, яка діє з 2022 року. Її чинність наразі передбачена до березня 2027 року, однак подальших рішень щодо майбутнього цього механізму поки не ухвалено.

Після участі в церемонії вшанування пам’яті Шона Лемасса в графстві Дублін Джим О’Каллаган заявив, що частина українців в Ірландії зацікавлена у поверненні додому, тоді як інші планують залишатися.

«В Ірландії багато українців, які хотіли б повернутися додому. Багато хто хотів би залишитися. Нам потрібні різні механізми, які сприятимуть поверненню людей до України», — сказав він.

Водночас міністр зазначив, що остаточних урядових рішень щодо програми поки немає.

«Я винесу це на розгляд уряду у належний час, але було б неправильно говорити про пропозиції, які ще не погоджені колегами», — додав він.

О’Каллаган також наголосив, що у разі реалізації програми українцям може знадобитися фінансова допомога для повернення, і така підтримка може бути доречною.

