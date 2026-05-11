Украинцам в Ирландии предлагают заплатить за возвращение домой – подробности

15:23, 11 мая 2026
Речь идет о возможных выплатах после возвращения в Украину и постепенном сокращении жилищной поддержки.
Правительство Ирландии работает над созданием новой программы поддержки для украинцев, которые находятся в стране и решат вернуться в Украину. Основной акцент инициативы — финансовая помощь после возвращения домой. Министр юстиции Ирландии Джим О’Каллаган заявил, что правительство «рассмотрит» возможность введения финансовых стимулов для украинских беженцев, проживающих в Ирландии и желающих вернуться в Украину. Об этом пишет The Irish Times.

Предполагается, что подход может быть аналогичен программам помощи для просителей убежища, которым отказали в предоставлении статуса и которые добровольно возвращаются в страны происхождения.

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года в Ирландию обратились около 125 700 украинских беженцев за временной защитой. На данный момент около 84 000 из них остаются в стране.

Ранее правительство Ирландии объявило о намерении постепенно прекратить предоставление государственного жилья для около 16 000 украинцев. Большинство из них в настоящее время проживает в отелях, гостевых домах и заведениях типа bed and breakfast, которые планируют вернуться к туристической деятельности.

Начало процесса запланировано на август. Всех, кого это касается, должны предупредить как минимум за три месяца. При этом предусмотрены исключения для пожилых людей, лиц с инвалидностью и тех, кто не может жить самостоятельно.

Украинцы находятся в Ирландии в рамках общеевропейской системы временной защиты, действующей с 2022 года. Ее действие в настоящее время предусмотрено до марта 2027 года, однако дальнейших решений относительно будущего этого механизма пока не принято.

После участия в церемонии памяти Шона Лемасса в графстве Дублин Джим О’Каллаган заявил, что часть украинцев в Ирландии заинтересована в возвращении домой, тогда как другие планируют остаться.

«В Ирландии много украинцев, которые хотели бы вернуться домой. Многие хотели бы остаться. Нам нужны различные механизмы, которые будут способствовать возвращению людей в Украину», — сказал он.

В то же время министр отметил, что окончательных правительственных решений по программе пока нет.

«Я вынесу это на рассмотрение правительства в надлежащее время, но было бы неправильно говорить о предложениях, которые еще не согласованы с коллегами», — добавил он.

О’Каллаган также подчеркнул, что в случае реализации программы украинцам может понадобиться финансовая помощь для возвращения, и такая поддержка может быть уместной.

