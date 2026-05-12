  1. У світі

Суд у США визнав незаконним скасування грантів, які аналізував ChatGPT

13:17, 12 травня 2026
Суддя заявила, що рішення DOGE ухвалювалися із використанням штучного інтелекту без належного обґрунтування.
Федеральний суддя у Нью-Йорку постановила, що скасування Департаментом ефективності уряду США (DOGE) понад 140 гуманітарних грантів на суму понад 100 мільйонів доларів було неконституційним. Позов подали некомерційна організація Authors Guild та кілька індивідуальних отримувачів грантів Національного фонду гуманітарних наук, пише Pcmag.com.

У рішенні окружна суддя США Коллін Макмегон звернула увагу на те, що Департамент ефективності уряду (DOGE) використовував OpenAI ChatGPT у частині процесу ухвалення рішень.

Джастін Фокс, колишній співробітник DOGE, засвідчив, що його команда використовувала інструмент штучного інтелекту, щоб «витягнути все, що стосується DEI» та «підкреслити, чому грант може бути пов’язаний із DEI» (Diversity, Equity, and Inclusion — Різноманітність, Рівність та Інклюзивність).

Згідно з матеріалами справи, ChatGPT отримав завдання проаналізувати таблицю з описами грантів і запит: «Чи стосується наступне хоч якось DEI? Відповідайте фактично менш ніж у 120 символах». Однак, як зазначено у рішенні, команда DOGE не надала ChatGPT визначення терміну «DEI».

Фокс також повідомив, що не був упевнений у тому, як ChatGPT розуміє цей термін, а самому чат-боту не доручали враховувати «мету, методологію чи наукову суть проєкту».

Ще один проєкт, фінансування якого було припинене, під назвою «How the City Became Plastic», був присвячений тому, як пластикова індустрія лобіювала міських чиновників. Його позначили як пов’язаний із DEI, хоча він стосувався промислової політики та проблеми мікропластику у водопостачанні.

«Матеріали справи свідчать, що ці висновки ChatGPT були згенеровані без будь-якого додаткового контексту, окрім поверхневих описів у таблиці», — йдеться у рішенні.

Суддя також зазначила, що через «схильність генеративного ШІ до галюцинацій» було б «зовсім не дивно», якби ChatGPT робив припущення про мотиви DOGE лише для того, щоб задовольнити очікування користувача.

«Повна відсутність логіки у багатьох із цих «обґрунтувань» явно на це вказує», — сказано у рішенні.

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

