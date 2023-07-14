Рада спростила управління багатоквартирними будинками: що зміниться

ОСББ зможуть працювати з використанням дистанційного голосування, електронних підписів та електронної пошти.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №7029 про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення управління багатоквартирними будинками.

Як зазначила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця політичної партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, ОСББ зможуть працювати з використанням дистанційного голосування, електронних підписів та електронної пошти, що пришвидшить процедуру скликання зборів співвласників будинків та ухвалення важливих рішень, які серед іншого стосуються і відбудови.

«За даними УВКБ ООН, понад 8 млн українців перебувають за кордоном, більш як 5 млн – внутрішньо переміщені особи по території України. Не всі вони фізично можуть брати участь у зборах ОСББ і ухвалювати рішення, які стосуються відбудови та відновлення. Тому можливість застосувати різні електронні механізми, передбачені в законопроєкті, дозволять більш швидко реагувати та ухвалювати рішення, пов’язані з відбудовою», – зазначила очільниця партії.

Олена Шуляк наголосила, що громадяни зможуть передати функцію з будівництва чи капітального та поточного ремонтів об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, або компаніям, які управляють будинками.

«Раніше кількість голосів, необхідних для прийняття рішення зборами співвласників багатоквартирного будинку були невиправдано завищені та ускладнювали прийняття рішень. Відповідно до законопроєкту №7029, рішення про внески, капітальні чи поточні ремонти, участь у державних та місцевих програмах будуть ухвалюватися 50% співвласників багатоквартирних будинків, що суттєво пришвидшить процес відбудови», – резюмувала Олена Шуляк.

Раніше ми детально писали про цей законопроект.

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