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Рада закликала РНБО запровадити санкції проти представників спортивних організацій рф і Білорусі

16:35, 14 липня 2023
Рада наполягає на запроваджені персональних спеціальних економічних та інших санкцій проти представників спортивних організацій рф і Білорусі.
Рада закликала РНБО запровадити санкції проти представників спортивних організацій рф і Білорусі
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14 липня Верховна Рада України закликала РНБО ввести обмеження проти представників спортивних організацій Росії та Білорусі. Відповідний проєкт постанови №9408 з'явився на сайті ВРУ.

Так Рада наполягає на запроваджені персональних спеціальних економічних та інших санкцій проти представників спортивних організацій рф і Білорусі. Так санкції передбачають, зокрема:

блокування активів;

обмеження торговельних операцій;

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України та зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;

обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж;

припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;

позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення.

Обмеження пропонують застосувати на строк до 10 років.

До санкційного списку увійшли:

колишній менеджер збірної росії з хокею, член залу хокейної слави Павло Буре;

заступник міністра спорту та туризму Білорусі Олександр Барауля;

засновник, тренер об'єднання волейболу RUSVOLLEY Іван Колесник;

міністр у справах молоді, фізичної культури та спорту Омської області Дмитро Крикор'янц;

почесний член Міжнародного олімпійського комітету, член виконкому олімпійського комітету росії Олександр Попов.

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