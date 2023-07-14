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  1. Законодательство

Рада призвала СНБО ввести санкции против представителей спортивных организаций рф и Беларуси

16:35, 14 июля 2023
Рада настаивает на введении персональных специальных экономических и других санкций против представителей спортивных организаций рф и Беларуси.
Рада призвала СНБО ввести санкции против представителей спортивных организаций рф и Беларуси
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14 июля Верховная Рада Украины призвала СНБО ввести ограничения против представителей спортивных организаций россии и Беларуси. Соответствующий проект постановления №9408 появился на сайте ВРУ.

Так Рада настаивает на введении персональных специальных экономических и других санкций против представителей спортивных организаций рф и Беларуси. Так санкции предусматривают, в частности:

блокировка активов;

ограничение торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины и остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей;

прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;

лишение государственных наград Украины и других форм награждения.

Ограничения предлагают применить сроком до 10 лет.

В санкционный список вошли:

бывший менеджер сборной россии по хоккею, член зала хоккейной славы Павел Буре;

заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля;

основатель, тренер объединения волейбола RUSVOLLEY Иван Колесник;

министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Омской области Дмитрий Крикорьянц;

почетный член Международного олимпийского комитета, член исполкома олимпийского комитета россии Александр Попов.

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