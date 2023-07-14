Рада призвала СНБО ввести санкции против представителей спортивных организаций рф и Беларуси

14 июля Верховная Рада Украины призвала СНБО ввести ограничения против представителей спортивных организаций россии и Беларуси. Соответствующий проект постановления №9408 появился на сайте ВРУ.
Так Рада настаивает на введении персональных специальных экономических и других санкций против представителей спортивных организаций рф и Беларуси. Так санкции предусматривают, в частности:
блокировка активов;
ограничение торговых операций;
ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
предотвращение выведения капиталов за пределы Украины и остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей;
прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;
лишение государственных наград Украины и других форм награждения.
Ограничения предлагают применить сроком до 10 лет.
В санкционный список вошли:
бывший менеджер сборной россии по хоккею, член зала хоккейной славы Павел Буре;
заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля;
основатель, тренер объединения волейбола RUSVOLLEY Иван Колесник;
министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Омской области Дмитрий Крикорьянц;
почетный член Международного олимпийского комитета, член исполкома олимпийского комитета россии Александр Попов.
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