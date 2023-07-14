Рада упростила управление многоквартирными домами: что изменится

ОСМД смогут работать с использованием дистанционного голосования, электронной подписи и электронной почты.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №7029 о внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении управления многоквартирными домами.

Как отметила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава политической партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, ОСМД смогут работать с использованием дистанционного голосования, электронных подписей и электронной почты, что ускорит процедуру созыва сборов и принятие важных решений, среди прочего касающихся и восстановления.

«По данным УВКБ ООН, более 8 млн украинцев находятся за границей, более 5 млн – внутренне перемещенные лица по территории Украины. Не все они физически могут участвовать в собрании ОСМД и принимать решения, касающиеся восстановления и восстановления. Поэтому возможность применить различные электронные механизмы, предусмотренные в законопроекте, позволят быстрее реагировать и принимать решения, связанные с восстановлением», – отметила глава партии.

Елена Шуляк подчеркнула, что граждане смогут передать функцию по строительству или капитальному и текущему ремонту объединением совладельцев многоквартирных домов, или компаниям, управляющим домами.

«Раньше количество голосов, необходимых для принятия решения собранием совладельцев многоквартирного дома, было неоправданно завышено и усложняло принятие решений. Согласно законопроекту №7029, решения о взносах, капитальных или текущих ремонтах, участие в государственных и местных программах будут приниматься 50% совладельцев многоквартирных домов, что существенно ускорит процесс восстановления», – резюмировала Елена Шуляк.

Раньше мы подробно писали об этом законопроекте.

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