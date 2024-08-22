Верховна Рада вдосконалить законодавства, що діє у сфері захисту критичної інфраструктури

Верховній Раді рекомендують прийняти у другому читанні законопроєкт щодо захисту критичної інфраструктури.

Джерело фото: rada.gov.ua

Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендує Верховній Раді прийняти у другому читанні законопроєкт 10409 щодо захисту критичної інфраструктури України.

Так, Комітет підготував до розгляду у другому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо уточнення повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту та інших державних органів у сфері захисту критичної інфраструктури з урахуванням пропозицій і зауважень суб’єктів права законодавчої ініціативи.

До законопроєкту надійшла 31 поправка, із них пропонується: врахувати – 10; врахувати редакційно – 3; врахувати частково – 1; відхилити –17.

Крім того, під час підготовки до другого читання були враховані зауваження Головного науково-експертного управління. Також, розглянувши зауваження Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України до проєкту Закону запропоновано остаточну редакцію тексту статей законопроєкту.

Метою законопроєкту є удосконалення законодавства, що діє у сфері захисту критичної інфраструктури, а також підвищення ефективності реалізації державної політики у зазначеній сфері.

Завданнями законопроєкту є:

забезпечення унормування повноважень державних органів у сфері захисту критичної інфраструктури;

приведення положень Закону України «Про критичну інфраструктуру» у відповідність із поточною системою центральних органів виконавчої влади.

Таким чином Комітет рекомендує Верховній Раді прийняти законопроєкт у другому читанні та в цілому як Закон.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.