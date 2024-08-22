Литва продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 2026 року

Термін дії посвідок на тимчасове проживання для біженців з України продовжено до березня 2026 року.

Литва продовжила дію посвідок на тимчасове проживання для біженців з України до березня 2026 року. Про це повідомляє видання LRT.

Як відомо, відповідний захист діяв до березня 2025 року. Уряд країни продовжив його дію ще на рік - до 4 березня 2026 року.

За словами міністра внутрішніх справ Агне Білотайте, рішення зменшить адміністративне навантаження на фізичних осіб та навантаження на співробітників Департаменту міграції, а також полегшить заміну посвідок на проживання, коли їх термін спливатиме.

За даними Департаменту міграції, щодня реєструється 30-40 нових заяв на отримання відповідних посвідок. Наразі понад 44,3 тисячі людей мають дійсні посвідки на проживання в Литві на підставі тимчасового захисту.

Цей механізм забезпечує українським біженцям колективний захист і дозволяє користуватися правом на проживання, роботу, житло, медичну допомогу та освіту для дітей.

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