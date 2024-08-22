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Литва продлила временную защиту для украинских беженцев до 2026 года

15:37, 22 августа 2024
Срок действия вида на временное проживание для беженцев из Украины продлен до марта 2026 года.
Литва продлила временную защиту для украинских беженцев до 2026 года
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Литва продлила вид на временное проживание для беженцев из Украины до марта 2026 года. Об этом сообщает издание LRT.

Как известно, соответствующая защита действовала до марта 2025 года. Правительство страны продлило его действие еще на год – до 4 марта 2026 года.

По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, решение уменьшит административную нагрузку на физических лиц и нагрузку на сотрудников Департамента миграции, а также облегчит замену вида на жительство, когда их срок истекает.

По данным Департамента миграции, ежедневно регистрируется 30-40 новых заявлений на получение соответствующих удостоверений. Сейчас более 44,3 тысяч человек имеют действительные виды на жительство в Литве на основании временной защиты.

Этот механизм обеспечивает украинским беженцам коллективную защиту и позволяет пользоваться правом на проживание, работу, жилье, медицинскую помощь и образование для детей.

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