Законопроект о проверке места жительства при перерегистрации авто отправили на повторное первое чтение

Верховная Рада направила законопроект, согласно которому при перерегистрации авто и выдаче водительских прав будут проверять данные о месте жительства, на повторное первое чтение.

22 августа Верховная Рада рассмотрела законопроект 9504, которым предлагается, чтобы ГЦС МВД во время обращения за получением права на управление транспортными средствами, государственной регистрацией (перерегистрацией), снятия с учета транспортных средств получали из реестров информацию для осуществления ее проверки, необходимой для предоставления этих административных услуг.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», это в частности, сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (нахождении) лица, снятии лица с регистрации места жительства или об изменении места жительства (нахождения) лица; реквизиты паспорта гражданина Украины; уникальный номер записи в Реестре; оцифрованный образ лица лица и т.д.

Также этим законопроектом Кабмин наделяется правом определять объем данных, необходимых для проверки лица, обратившегося за перерегистрацией авто.

Впрочем, для принятия законопроекта за основу не хватило голосов (за – 221 народный депутат). В конце концов, парламентарии решили отправить проект на повторное первое чтение.

Вместе с тем, 21 августа Верховная Рада приняла закон, согласно которому данные о наличии пациента в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) смогут автоматически передаваться на Портал Дія.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в команде по цифровизации Минобороны планируется реализовать интеграцию с ЕСОЗ для подтягивания диагнозов и медицинских документов для военнообязанных.

Также мы писали, что в соответствии с новым постановлением Кабмина от 16 августа 2024 г. №932 о Порядке реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах персональные данные мужчин будут автоматически вносить в Реестр «Оберег» с 16 лет.

Автор: Наталья Мамченко

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