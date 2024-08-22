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Законопроект о проверке места жительства при перерегистрации авто отправили на повторное первое чтение

13:10, 22 августа 2024
Верховная Рада направила законопроект, согласно которому при перерегистрации авто и выдаче водительских прав будут проверять данные о месте жительства, на повторное первое чтение.
Законопроект о проверке места жительства при перерегистрации авто отправили на повторное первое чтение
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22 августа Верховная Рада рассмотрела законопроект 9504, которым предлагается, чтобы ГЦС МВД во время обращения за получением права на управление транспортными средствами, государственной регистрацией (перерегистрацией), снятия с учета транспортных средств получали из реестров информацию для осуществления ее проверки, необходимой для предоставления этих административных услуг.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», это в частности, сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (нахождении) лица, снятии лица с регистрации места жительства или об изменении места жительства (нахождения) лица; реквизиты паспорта гражданина Украины; уникальный номер записи в Реестре; оцифрованный образ лица лица и т.д.

Также этим законопроектом Кабмин наделяется правом определять объем данных, необходимых для проверки лица, обратившегося за перерегистрацией авто.

Впрочем, для принятия законопроекта за основу не хватило голосов (за – 221 народный депутат). В конце концов, парламентарии решили отправить проект на повторное первое чтение.

Вместе с тем, 21 августа Верховная Рада приняла закон, согласно которому данные о наличии пациента в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) смогут автоматически передаваться на Портал Дія.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в команде по цифровизации Минобороны планируется реализовать интеграцию с ЕСОЗ для подтягивания диагнозов и медицинских документов для военнообязанных.

Также мы писали, что в соответствии с новым постановлением Кабмина от 16 августа 2024 г. №932 о Порядке реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах персональные данные мужчин будут автоматически вносить в Реестр «Оберег» с 16 лет.

Автор: Наталья Мамченко

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