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Законопроект про перевірку місця проживання під час перереєстрації авто відправили на повторне перше читання

13:10, 22 серпня 2024
Верховна Рада направила законопроект, за яким при перереєстрації авто та видачі водійських прав будуть перевіряти дані про місце проживання, на повторне перше читання.
Законопроект про перевірку місця проживання під час перереєстрації авто відправили на повторне перше читання
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Верховна Рада 22 серпня розглянула законопроект 9504, яким пропонується, щоб ГЦС МВС під час звернення за отриманням права на керування транспортними засобами, державної реєстрацією (перереєстрацію), зняття з обліку транспортних засобів отримували з реєстрів інформацію для здійснення її перевірки, необхідної для надання цих адміністративних послуг.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», це зокрема, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання (перебування) особи; реквізити паспорта громадянина України, унікальний номер запису в Реєстрі; відцифрований образ обличчя особи тощо.

Також цим законопроектом Кабмін наділяється правом визначати обсяг даних, які необхідні для перевірки особи, що звернулася за перереєстрацією авто.

Втім, для прийняття законопроекту за основу не вистачило голосів (за - 221 народний депутат). Врешті парламентарі вирішили відправити проект на повторне перше читання.

Разом з тим, 21 серпня Верховна Рада прийняла закон, за яким дані про наявність пацієнта в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) зможуть автоматично передаватися до Порталу Дія.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», у команді з цифровізації Міноборони планують реалізувати інтеграцію з ЕСОЗ для підтягування діагнозів та медичних документів для військовозобов’язаних.

Також ми писали, що відповідно до нової постанови Кабміну від 16 серпня 2024 р. №932 про Порядок реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів персональні дані чоловіків будуть автоматично вносити до Реєстру «Оберіг» з 16 років.

Автор: Наталя Мамченко 

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